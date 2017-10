770 420

Tusk pide a Puigdemont que "no anuncie una decisión que haga imposible el diálogo"

En referencia a una declaración unilateral de independencia de Cataluña

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha pedido este martes al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que "respete" el orden constitucional en España y que "no anuncie una decisión" que haga "imposible" el diálogo con el Gobierno central, en referencia a una declaración unilateral de independencia de Cataluña. EN DIRECTO | La jornada en la que Puigdemont podría declarar la DUI en el Parlament.

"Hace unos días le pedía al primer ministro Rajoy que busque una solución al problema sin el uso de la fuerza, que busque el diálogo, porque la fuerza de los argumentos siempre es mejor que el argumento de la fuerza", ha dicho Tusk durante un debate sobre el Estado de la Unión visto por las regiones en el Comité de Regiones de la UE, previo al debate específico sobre Cataluña que celebrará el organismo consultivo de la Unión -sin capacidad de decisión que representa a las regiones.

"Hoy le pido a usted que respete en sus intenciones el orden constitucional y no anuncie una decisión que hiciera tal diálogo imposible", ha remachado, dirigiéndose específicamente al presidente de la Generalitat, a escasas horas sobre su esperado anuncio sobre los próximos pasos tras el 1-0, generando una gran ovación entre los asistentes.

El presidente del Consejo Europeo ha avisado de que estamos en "un momento extraordinario para Cataluña y para toda España" y ha reclamado que "la diversidad no debe y no necesita llevar al conflicto, dejando claro que sus consecuencias serán "obviamente malas" para "los catalanes, España y toda Europa". "Busquemos siempre lo que nos une y no lo que nos divide. Esto es lo que decidirá el futuro del Continente", ha remachado.

"Le apelo -ha dicho Tusk dirigiéndose a Puigdemont- no solo como presidente del Consejo Europeo, sino también como un firme defensor de la UE, como miembro de una minoría étnica y un regionalista, como un hombre que sabe lo que se siente cuando te pegan con una porra de policía, y como antiguo primer ministro de un gran país europeo, en resumen como alguien que entiende y siente los argumentos y sentimientos de todas las partes", ha remachado.

La intervención de Tusk sobre Cataluña se ha limitado a poco más de dos minutos, pero ha generado sonoros aplausos en tres ocasiones. Este lunes, Merkerl, Macron y Juncker se alinearon en la misma línea, sin fisuras con Rajoy, en lo que supone un portazo definitivo de la UE a Cataluña.

El pleno del Comité de las Regiones de la UE mantendrá un debate específico sobre la situación en Cataluña tras el debate sobre el Estado de la Unión visto por las regiones, en el que ha intervenido el presidente del Consejo Europeo.

"La crisis actual en España con los acontecimientos en Cataluña corre el riesgo de afectar a la Unión", ha avisado por su parte el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Karl-Heinz Lambert, que propuso organizar un debate "específico" sobre Cataluña tras el debate del Estado de la Unión visto por las regiones.

Lambertz, quien ayer ya apeló al diálogo para resolver la crisis en Cataluña, ha avisado de que "todos" deben respetar los valores europeos, incluidos "la democracia y del Estado de Derecho", pero también la solidaridad, la dignidad humana, la libertad y la igualdad. "Estos valores y principios deben ser respetados por todos, en toda Europa", ha remachado el belga.

