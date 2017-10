770 420

Turull ve al Govern cohesionado con la declaración de Puigdemont, que será "muy claro"

El conseller no da más pistas sobre las palabras del president

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado este martes que el Govern está "absolutamente cohesionado" en torno a la declaración que anunciará esta tarde el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament, pero ha evitado dar pistas sobre lo que dirá. "El presidente será muy claro esta tarde". EN DIRECTO | Declaración de Puigdemont en el pleno del Parlament de Cataluña en el que podría declararse la independencia.

Tras la reunión de hoy del Govern, Turull ha expuesto los acuerdos adoptados por el ejecutivo catalán, pero no ha querido avanzar nada del contenido de la comparecencia de Puigdemont, prevista para las 18:00 horas ante el pleno del Parlament.

"Seré un frontón", se ha disculpado ante los periodistas que llenaban la sala de prensa del Palau de la Generalitat ante la expectación levantada por la posibilidad de que Puigdemont lea esta tarde una declaración de independencia de Cataluña.

Informar primero a la cámara

El también conseller de la Presidencia ha alegado que es la Cámara quien primero debe estar informada de los planes del presidente, y, ante las apelaciones que llegan para que frene su hoja de ruta soberanista, ha dicho que el presidente es una persona "responsable".

Así, Turull ha despejado una decena de preguntas sobre esta cuestión, algunas veces apelando a la ironía, como cuando le han preguntado si, al levantarse este martes, ha sentido que es un día histórico: "Cuando me he levantado he mirado el tráfico" para saber cuánto iba a tardar en llegar al trabajo.

El portavoz ha afirmado que el clima de la reunión del Ejecutivo catalán de este martes ha sido espléndido, y que la política catalana vive momentos "intensos y apasionantes".

Sobre una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía, ha reprochado al Gobierno central que se niegue al diálogo y a la mediación internacional y lance "amenazas" contra Cataluña.

