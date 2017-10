La Guardia Civil pide a la Audiencia Nacional que bloquee las cuentas de ANC y Òmnium Cultural

Las del partido más corrupto (PP) de la UE no se intervienen.



La mitad de este partido está encausado por mangar a manos llenas, y la otra mitad por cobrar por bajo cuerda y en negro.



¡Vivir para ver!.



Ahora que me cuenten otra trola e intenten convencerme que los santos varones de golpe en pecho, son santos.



Que le coman el poco cerebro a los borregos no nos hace a todos borregos.



¡El que nace lechón, muere cochino!, y este país está lleno.