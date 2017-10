Los planes secretos de la Generalitat para la independencia: "Generar conflicto y desconexión forzosa"

Al 4. En este caso les basta con sacar frases de contexto para engañar.



Si pones "generar conflicto" y te olvidas de "En caso de una reacción violenta del Estado" ya tienes la mentira perfecta.



No has mentido, te has olvidado de una frase y todo el mundo entiende algo completamente diferente de lo que has dicho.



El titular de la noticia de Expansión es el mismo. Hasta la prensa se coordina para mentir. Y luego hablan de Goebels