La Guardia Civil sitúa a Trapero en el organigrama secreto del Govern para la independencia

Se establecieron dos comités para lograr la independencia

Uno era estratégico y el otro, donde está Trapero, ejecutivo

Estos planes fueron hallados en un registro de la Guardia Civil

La Guardia Civil sitúa al mayor de los Mossos Josep Luis Trapero, así como a los líderes de la ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, dentro del organigrama diseñado por la Generalitat de Cataluña para conseguir la independencia de esa comunidad autónoma.

La Guardia Civil argumenta sus conclusiones entre otras informaciones en un documento incautado el pasado día 20 de septiembre, denominado EnfoCats. Reenfocat el procés d'independencia per a un resultat exitós, en el registro del domicilio particular de Josep María Jové, secretario general de la vicepresidencia de Economía y Hacienda y número dos de Oriol Junqueras.

Este documento analizado por la Guardia Civil en las diligencias enviadas a la Audiencia Nacional dice que el citado documento establece dos comités, uno estratégico y otro ejecutivo. El comité estratégico, según la Benemérita, define los grandes objetivos y una misión esencial: la independencia de Cataluña.

Del mismo forman parte el presidente y vicepresidente de la Generalitat, los presidentes y portavoces de los grupos parlamentarios independentistas y los presidentes y vicepresidentes de las entidades soberanistas: ANC, Omnium Cultural y la Asociación de Municipios Independentistas, "recordando aquí -dice el texto- las figuras de Jordi Sánchez Pincayol y Jordi Cuixart Navarro, quienes se encuentran en una posición decisoria similar a la de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras".

El documento de la Guardia Civil continúa diciendo que en el "Comité Ejecutivo se incluyen los secretarios generales de presidencia y vicepresidencia, entre ellos José María Jové, los directores de las oficinas de desarrollo de autogobierno, profesionales expertos en los distintos ámbitos del proyecto, donde indudablemente se encuentra la figura de Josep Lluis Trapero, y consejeros o secretarios generales ad hoc según las temáticas a tratar".

Trapero en la ejecución del plan

"Como vemos en ese organigrama -continúa el relato de la Guardia Civil- las figuras de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se encardinan en el diseño estratégico en tanto que Josep Lluis Trapero lo haría en la ejecución del plan". Añade que este "no es un dato baladí" ya que durante el registro del día 20 en la Consejería de Economía, Jordi Sánchez comunicó a uno de los oficiales de la Guardia Civil que estaba en contacto con Trapero "por si quería hablar con él".

Insiste en que esta situación "perdura en el tiempo hasta el referéndum del 1 de octubre cuando los Mossos debían haber ejecutado actuaciones tendentes a paralizar el referéndum y lejos de ello hizo justo lo contrario". Agrega que esa situación no debe sorprender "a la vista de su encaje como estructura de estado de una Cataluña independiente y su connivencia directa con las entidades independentistas, especialmente ANC y Omniun".

La Guardia Civil considera que queda acreditado en el mencionado documento incautado en la casa de Jové, que además de la hoja de ruta de la independencia, se fija el papel que debe jugar cada uno de los actores y que en la práctica se corresponde perfectamente con todos los pasos que "hasta el momento viene ejecutando el Gobierno de la Generalitat, incluida una ya no descartable Declaración Unilateral de Independencia".

En otro momento del atestado, la Guardia Civil insiste en el papel jugado por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart el día 20 de septiembre, "alentando a los congregados ante la sede del departamento de Economía" durante el registro, subidos a un vehículo de la Guardia Civil, llamando a la movilización permanente a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo.

También acusa a las dos organizaciones de impedir la salida de la comitiva judicial de la consejería de Economía. "Lo cual ya se sabía que era su intención como se dedujo de las diferentes consignas y llamamientos realizados por los coordinadores de la manifestación: Jordi Sánchez y Jordi Cuixart", argumenta.

La Guardia Civil vuelve a criticar la actuación de los Mossos ese día 20, ya que pidieron su ayuda sobre las diez de la mañana, requiriéndoselo a la Intendente de Mossos Teresa Laplana, sin que no fuese hasta las dos y media de la tarde cuando se presentó un responsable para valorar la situación.

Concluye este punto asegurando que "esa inacción de Mossos no es arbitraria sino que se corresponde al papel que ese cuerpo policial juega en la estrategia hacia la independencia como brazo ejecutor de las tareas que le encomienda el comité estratégico, en el que Sánchez y Cuixart tienen un papel trascendental".

Connivencia con el 1-O

El atestado vuelve a acusar de connivencia a la cúpula de los Mossos en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre, explicando que decidieron "no actuar y en todo caso, llegar a obstaculizar la actuación de las otras policías". "Y esa realidad -añade- no pudo recaer en la voluntad individual de los agentes, sino que más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de los Mossos, cúpula comandada por Trapero y en conexión directa con Puigedmont, Junqueras, Jordi Sánchez y Cuixart".

