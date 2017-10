Barcelona prepara un "plan de contingencia" ante la salida de empresas de Cataluña

Dad las gracias a los imbéciles empleados de la Caixa que el otro día perfectamente identificados y en horario de trabajo cortaron la diagonal. Tontos no, lo siguiente.



Porque todavía puedo entender que lo haga un empleado de una fábrica de butifarras:



1º) Porque se le presupone que no sabe tanto de economía como un empleado de banca.



2º) Porque si le hacen boicot, las butifarras que no le compren en España todavía se las podría vender a una cadena de supermercados chinos (por ejemplo). Pero un banco no crea una red ni una clientela tan fácilmente, han tirado a la basura el trabajo de un siglo.



Si la Caixa tiene problemas y hay un ERE, espero que los de la diagonal estén los primeros de la lista para irse a mamarla.