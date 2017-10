770 420

Colau: "Los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para declarar la independencia"

Pide a Rajoy que no aplique el 155 y que retire a la Policía de Cataluña

"No es el momento del choque de trenes, es el momento de diálogo", ha dicho

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho una declaración institucional este lunes desde la Galeria Gòtica del Ayuntamiento, un día antes de que el presidente catalán Carles Puigdemont comparezca en el Parlament, en la que ha asegurado que "los resultados del 1 de octubre no pueden ser un aval para declarar la independencia".

"Estamos ante un momento excepcional. Hoy, más que nunca, hay que pensar en el conjunto del país y no precipitarse. No podemos poner en peligro ni la cohesión social ni las instituciones catalanas", ha añadido Colau dirigiéndose a Puigdemont.

La alcaldesa de Barcelona también ha pedido al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, que no aplique el artículo 155 y que retire a la Policía de Cataluña. "Usted (Mariano Rajoy) y yo tenemos muchas diferencias, pero le pido que ayude a rebajar la tensión en Cataluña", ha dicho también Colau.

"Me dirijo de nuevo al presidente Puigdemont y a Rajoy: no tomen ninguna decisión que pueda dinamitar el espacio de diálogo y de mediación", ha añadido la alcaldesa de Barcelona. "No es el momento del choque de trenes, es el momento de diálogo y de imaginar caminos nuevos", ha sentenciado.

"Como alcaldesa de Barcelona, a pesar de haber sido crítica con la deriva unilateral, siempre he estado del lado de la movilización ciudadana", ha dicho también Colau durante su comparecencia.

PUBLICIDAD