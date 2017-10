La Iglesia juega con fuego en Cataluña y podría quemarse con la casilla del IRPF

Camarada RAHOLA ,







Veo que ahora has pedido callar y ordenas silencio, No por favor, debes guiarnos en esta lucha , darnos ánimos,



estamos aquí, en el frente por ti , por la Republica Catalana. El combate es muy duro , ahora han parado un poco las baterías, pero suenan algunas balas perdidas, el enemigo es poderoso



en la distancia, desde este cerro, frente a la meseta mirando al desierto de los tártaros , los veo moverse allá en la lejanía , cuando les da el sol , brillan los metales con fulgor, son muchos, se mueven lentamente, parece que se preparan ya para el cuerpo a cuerpo. Por eso camarada, ahora no puedes callar



con este calor , a veces me flaquean las piernas se me seca la boca, este silencio nos parte . Vemos a algunos compañeros , que están abandonando



, ¿desertando? ; algunos se pasan al enemigo, otros se van mas lejos , no son muchos, pero si muy señalados.



¿Que debemos hacer Camarada? , orientanos , guianos , hablanos ,



cual es el camino a seguir, el miedo y el odio en estos momentos ya no son suficientes, necesitamos



una ilusión, un ideal, para mantener la moral de nuestra gente



algo se cuartea y se seca entre nosotros , ¿Quizás sea la hora, de despertar el acero y arrojar



a sangre y fuego al enemigo de Cataluña?. El animo flojea, por eso compañera , hablanos ,



dibujanos el futuro , cual será la suerte y el destino de la patria, de la nación y el pueblo de Cataluña , y el de todos nosotros, llegaremos a ver ese mañana.....



Quizás solo necesitemos una bala perdida,como en todas las guerras, para acabar con todo.



RAHOLA, AYUDANOS, HABLANOS, estamos aquí por ti,



!!!!! CATALUNYA LLIURE¡¡¡¡¡