¿Ruptura unilateral o declaración simbólica? El dilema de Puigdemont en su semana más difícil

El presidente catalán dará el gran paso en el pleno del martes

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, mantuvo este domingo su voluntad de aplicar la ley del referéndum y declarar la independencia de Cataluña y ha lamentado que el Estado no acepte ninguna propuesta de mediación: "Si el Estado no responde positivamente, nosotros haremos lo que hemos venido a hacer".

Lo dijo en un reportaje del programa 30 minuts de TV3, donde no dio más detalles sobre sus planes inmediatos tras el referéndum, ni tampoco sobre si será en el pleno del Parlament del próximo martes donde declarará la independencia.

TV3 emitió un avance del reportaje en el que presidente sí hablaba de esta declaración: "La declaración de independencia está prevista en la ley del referéndum como aplicación de los resultados. Por lo tanto, aplicaremos aquello que prevé la ley" -esta frase no aparece en el reportaje final-. Sáenz de Santamaría abre la puerta a aplicar el artículo 155 si hay DUI.

Una "declaración simbólica"

Sin embargo, en un contexto de máxima presión entre la CUP -que quiere la ruptura inmediata- y el mundo empresarial -siguen saliendo importantes empresas de Cataluña-, el PDeCAT, partido de Puigdemont, ha asegurado en las últimas horas que el presidente del Govern efectuará una "declaración simbólica" en el Parlament. Así lo afirmó ayer la coordinadora general del partido, Marta Pascal, a la cadena británica BBC.

Con estas palabras, la dirigente de la formación nacionalista y eurodiputada dejó entrever que Puigdemont abordará la situación actual en Cataluña, pero no llegará a lanzar una declaración unilateral de independencia.

Pascal indicó que el presidente de la Generalitat reconocerá ante el parlamento regional la validez del referéndum convocado el 1-O, aunque el Gobierno español y la Justicia lo haya declarado ilegal.

Asimismo, precisó Pascal, Puigdemont recordará a la cámara que un alto porcentaje de catalanes votaron a favor de la independencia en la citada consulta y hablará sobre el camino que seguirá su Ejecutivo para lograr la secesión.

La 'vía eslovena'

También desde el PDeCAT, el eurodiputado Ramón Tremosa espera que Puigdemont aplique este martes los resultados del referéndum y proclame la DUI, aunque, luego, podría suspenderla durante un tiempo, siguiendo el modelo de Eslovenia, en busca del reconocimiento internacional en caso de que el Estado español no acceda a celebrar una consulta independentista acordada.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Tremosa ha afirmado que esto "no es un farol" ni "una broma" y el 'procés' ha llegado "al final del camino". El eurodiputado ha manifestado que "nadie podrá reconocer" internacionalmente "una independencia que no se ha hecho". "Y también sabemos, por la experiencia de Eslovenia y otros países, que este proceso puede llevar semanas o meses", ha especificado.

De esta forma, ha recordado que "Eslovenia hizo una cosa muy interesante". "Hizo unas elecciones al Parlamento esloveno con una especie de Junts pel Sí, que sacó mayoría absoluta, intentó negociar con Belgrado, no hubo manera, convocó un referéndum unilateral, lo ganó, y después declaró la independencia y la suspendió durante unos meses con el fin de negociar un referéndum acordado con Belgrado", ha añadido.

Romeva: "¿Acaso hay alternativa?"

En el Govern, sin embargo, hay voces más duras que en el PDeCAT. El consejero de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Raül Romeva, ha puesto en duda en una entrevista con la radiotelevisión púbica belga (RTBF) que haya "alternativa" a proclamar este martes la declaración unilateral de independencia, porque no hay otras opciones sobre la mesa que puedan "seducir a los catalanes".

"¿Acaso hay alternativa? El Parlament es soberano, es importante reconocerlo, hay una mayoría parlamentaria hemos intentado varias veces hacerlo de otra manera", ha asegurado Romeva a la pregunta de si habrá una declaración unilateral este martes.

El periodista belga cuestiona si no hay otra manera de proceder, a lo que el consejero catalán pregunta si "alguien tiene una propuesta que hacer". "¿Alguien puede proponer algo que no sea violencia, los jueces, las amenazas? ¿Alguien puede poner sobre la mesa algo que pueda seducir a los catalanes, para llevar las cosas de manera que no sea violenta por parte de la Policía española", resume Romeva.

En su exposición, el representante del Govern catalán añade que será el Parlament quien decida el martes en base a "lo que la gente ha votado" y asegura que la crisis actual "requiere una solución política", al tiempo que lamenta que "no vivimos en un Estado de derecho".

La presión de la ANC

Además de la presión de la CUP para una ruptura de máximos, Puigdemont también tiene detrás el empuje de las entidades soberanistas. El Secretariado Nacional de la ANC ha pedido al Govern que el martes se declare la independencia en el pleno del Parlament.

"El 1 de octubre votamos y ganamos el referéndum. El resultado fue claro. Somos un solo pueblo", explican varios dirigentes en un video colgado en las redes sociales.

"El martes 10 de octubre declaremos la independencia", exige el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, en el mensaje, a lo que el resto de miembros de la cúpula de la entidad claman al unísono que estarán allí -después de que hayan llamado a los ciudadanos a acudir a las puertas del Parlament durante el pleno-.

El líder de la ANC también ha anunciado este lunes que "en pocas horas" convocarán a la ciudadanía para apoyar al Govern y al Parlament en defensa de la declaración de independencia, que ven como la única salida.

ERC, en segundo plano

Entre las presiones que está recibiendo Puigdemont por la DUI destaca la actitud de bajo perfil de ERC. Su portavoz Sergi Sabrià ha abogado por "constituir" a partir de este martes una república catalana, democrática, social y de derecho, y hacerlo sin cerrar la puerta al diálogo con el Estado ni a una hipotética mediación externa entre Generalitat y Gobierno central.

Lo ha dicho en rueda de prensa este lunes tras reunirse la dirección del partido, donde no ha concretado si este martes el Parlament debe declarar formalmente la independencia y si Puigdemont, la puede declarar directamente o debe producirse una votación previa.

Los republicanos se limitan a afirmar que este martes el Parlament debe "oficializar" los resultados del referéndum del 1 de octubre, cuando ganó el 'sí' a la independencia, y consideran que el resultado de la votación da al Govern un mandato suficiente para seguir avanzando hacia la construcción de un Estado catalán.

