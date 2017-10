Puigdemont lanza un nuevo aviso: "Haremos lo que hemos venido a hacer"

Al otro lado de Cataluña hay 40 millones de consumidores y, con la UE es deficitaria en su balanza comercial. Cuando no vendan nada las empresas cerrarán, más paro ¿quién se hace cargo de las prestaciones por desempleo?. Otra cuestión, son los aranceles. Otra, la moneda ¿qué moneda sacarán?. Porque los euros se acaban y rápido. Corralito a la vista. Esa es la realidad. El que no quiera ver el negro panorama que se presenta en Cataluña con la independencia me parece a mi que no anda muy bien de la azotea. Al tiempo.