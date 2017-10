La ANC publica un vídeo en el que afirma que el martes se declarará la independencia de Cataluña

Yo también me he independizado de todo lo catalán. Me falta la compañía eléctrica, que el cambio puede tardar aún un par de semanas como mucho.



La compra a partir de este mes me va a costar un poco más hacerla. Hay que fijarse en la fecha de caducidad y si está fabricado en Cataluña. Ni productos caducados, ni catalanes entran ya en casa.