Niño-Becerra descarta un corralito en Cataluña pero especula sobre un bloqueo como el de Chipre

Un economista y catedrático que se atreve a afirmar que 'un cambio de sede social de un banco no significa nada', ni es economista ni catedrático, es un puro y simple intoxicador.



Un cambio de sede social de un banco de Cataluña a España significa algo tan importante como un escudo con un doble objetivo: por una parte, evitar una QUIEBRA segura del banco ante la retirada masiva de depósitos, tanto en Cataluña como en el resto de España. Fue la forma de 'votación' de la ciudadanía civilizada ante la amenaza de una banda de sediciosos que amenazaba/amenaza con una DUI.



Por otra parte, significa que los responsables del banco quieren liberarse de la inseguridad jurídica que acarrearía una DUI y también, principalmente, si la independencia llegara a materializarse, el cambio de sede significaría no perder su ficha bancaria y el respaldo y financiación del BCE.



El cambio de sede social no significa nada? Seguro Sr. Niño-Becerra?