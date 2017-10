Vargas Llosa: "No vamos a renunciar a la democracia por una conjura independentista"

Mario Vargas Llosa, durante su discurso al fin de la manifestación. Imagen: Reuters.

"Todos los pueblos viven momentos en los que son barridos por la pasión. La pasión puede ser destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo", ha empezado el escritor Mario Vargas Llosa su discurso al fin de la manifestación por la Constitución y la unidad de España que ha tenido lugar desde el mediodía en las calles de Barcelona. El autor de La ciudad y los perros ha reivindicado que España es un país moderno y democrático, y ha rechazado que una "conjura independentista lo reduzca a un país tercermundista".

"El nacionalismo ha llenado la historia del mundo, de Europa y de España, de guerra, sangre y cadáveres. Desde hace algún tiempo, lleva causando estragos en Cataluña. Para eso estamos aquí, para pararlo, para eso han salido miles y miles de catalanes de sus casas", ha continuado su alocución.

"Son catalanes que no consideran al otro un enemigo, que no destruyen al otro, catalanes que creen en la democracia, la libertad, el estado de Derecho, la Constitución", ha descrito así a los presentes en la concentración. "Además de catalanes hay aquí miles de hombres y mujeres venidos de todos los rincones de España, a decirles a los amigos catalanes que no están solos, estamos con ellos", ha seguido.

"No queremos que se vayan los bancos"

"No queremos que los bancos y las empresas se vayan de Cataluña; queremos que los capitales vuelvan a Cataluña para ser la locomotora económica de España, y ser la capital cultural de España, como era cuando yo vine a vivir aquí, los últimos años de la dictadura franquista", ha recordado el autor de La fiesta del Chivo. "Los demás españoles venían a Cataluña al final de la dictadura porque los aires eran ya los de la democracia y los de Europa", ha abundado el escritor.

"España es una tierra de libertad y de legalidad, eso el independentismo no lo va a destruir". "Los ciudadanos pacíficos que creemos en la convivencia y en la libertad vamos a demostrar a esa minoría de independentistas que España es un país moderno, con una democracia, y no vamos a renunciar a ella por una conjura que quiere reducirlo a país tercermundista", ha aclarado.

Según el ganador del premio Nobel, la manifestación ha desbordado todos los cálculos de los organizadores y es una "demostración hermosa".

