¿Cometería Puigdemont un delito de rebelión si declara la independencia de Cataluña?

Evidentemente, SI. Pero no pasaría nada porque este delincuente debe tener inmunidad. Que este tipejo, el bizco, Tururull, Forn, Trapero y Forcadell no lleven un mes en prisión es inaudito. Se lo explicas a cualquier ciudadano de la UE y no se lo cree con la cantidad de delitos graves que han cometido hasta ahora.



Entre el manso del ejecutivo y la justicia de cachondeo, estamos así