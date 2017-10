May sopesa el cese de Boris Johnson tras la rebelión abierta en su partido

La autoridad de May sobre el Partido Conservador se ha ido erosionando

Theresa May, primera ministra británica.

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha señalado en una entrevista con el diario británico The Sunday Times que podría cesar al secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, tras sufrir esta semana una rebelión abierta en el seno de su partido.

El diario The Sunday Times ha asegurado que preguntó a May por sus planes sobre Johnson, que expresó su lealtad por la líder británica, pero fue acusado por algunos aliados de la primera ministra de minarla y presentar su propia visión sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea. "Nunca ha sido mi estilo esconderme ante un desafío y no voy a empezar ahora", ha respondido May, según el diario, en lo que fue descrito como una señal de que está dispuesta a nombrar nuevos ministros en su gabinete y cesar a los que le han causado problemas.

"Soy la primera ministra y parte de mi trabajo es asegurarme de que siempre tengo a la mejor gente en mi gabinete para extraer lo mejor del patrimonio de talento que tengo disponible en el partido", ha afirmado.

Una autoridad erosionada

La autoridad de May sobre el Partido Conservador se ha ido erosionando desde que convocó elecciones anticipadas en junio, en las que perdió la mayoría parlamentaria.

Johnson, a quien muchos consideran un potencial candidato para liderar la formación, escribió el mes pasado un artículo en el que detalló su visión sobre el Brexit, tan solo unos días antes de que May ofreciera un importante discurso sobre el mismo asunto.

El partido celebró una conferencia la semana pasada que culminó con un discurso desastroso de May, interrumpido por reiterados ataques de tos, un bromista e incluso letras de su eslogan que se cayeron del escenario.

Por su parte, el expresidente del partido Grant Schapps afirmó que un grupo de legisladores busca derrocarla del liderazgo conservador.

