Rajoy: "Bajo chantaje no se puede construir nada"

La histora absurda del independentismo catalan. Recuerda lo que tuvo que hacer con vosotros la II Republica. Siempre habeis sido desleales con todo, y con todos, por que los verdaderos problemas vuestros son el egoismo, la desconfianza, el creeros mejor que nadie como consecuencia del brutal complejo de inferioridad, avaricia, no ser y no entender que no seais el ombligo del mundo, y podria sevuir con algunos mas, pero no merece la pena. La pena, la que vamos sufrir todos, y vosotros multiplicada por 100.