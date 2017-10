Varias ciudades españolas se tiñen de blanco para reclamar a Rajoy y Puigdemont diálogo

Cientos de personas en Madrid, Pamplona, Valladolid secundan la manifestación

Manifestación blanca en Cibeles. Imagen: EFE

Una multitudinaria concentración de personas con banderas y vestimenta blanca ha tenido lugar en Cibeles para reclamar diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para resolver la situación generada por el referéndum del 1-O al grito de "Carles, Mariano, a ver si nos hablamos". En otras ciudades como Pamplona, Barcelona o Valladolid se ha replicado esta manifestación.

La iniciativa 'Hablamos?' ha sido la convocante de la manifestación a las 12 horas ante la sede del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, y ha pedido colgar sábanas blancas en los balcones.

Algunas de las consignas que se han lanzado por los asistentes, con vestimenta de color blanco y que han abarrotado las inmediaciones de Cibeles han sido 'Catalanes, hermanos no somos Mariano', 'Bla bla bla queremos hablar', 'Menos odio y más conversación' o 'Menos porrazos y más telefonazo', al mismo tiempo que han alzado una bandera blanca.

La portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, también ha acudido a la manifestación vestida con una camiseta blanca. "Hoy la voz la tienen ellos", ha declarado a Europa Press.

El impulsor de la convocatoria de 'Hablamos?', Guillermo Fernández, ha señalado en declaraciones a los medios que "hace falta que los políticos estén dispuestos a dialogar".

"Tenemos ganas de que no nos infundan odio, queremos convivencia y no odio; así que si no se sientan volveremos a salir hasta que se sienten", ha asegurado.

Por su parte, Vicen y Fernando, un matrimonio de unos 50 años, han declarado a Europa Press, que es "necesario hablar y sentarse a dialogar". "No lo están haciendo bien ninguna de las partes", han espetado.

Algunas personas con banderas españolas en alto han acudido también a la concentración y varios de los manifestantes les han gritado "sin banderas", de forma reiterada.

Cientos de personas han replicado esta misma concentración en blanco en las plazas principales de otras ciudades como Barcelona, Pamplona o Valladolid.

Paralelamente y en este caso en la Plaza de Colón, también ha tenido lugar una concentración en defensa de la Constitución y de la unidad de España, donde una multitud de personas han portado banderas de Españas y han lanzado consignas de 'Viva España' o 'Con golpistas no se dialoga'.

