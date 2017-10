Multitudinaria concentración en Colón en defensa de la Constitución tras el referéndum catalán

Soy español y quiero que todo el mundo sea español como yo y estoy orgulloso de ser español que es estar orgulloso de mí mismo, y defiendo a España que es defenderme a mí mismo, y quiero mucho a España porque eso es quererme mucho a mí mismo y como ser uno un mero español es muy respetable y muy noble salgo en manifestación pública para reivindicar aquel límite que necesito para saber dónde están las cosas de las cuales debo estar orgulloso y fuera del cual están las cosas que me traen sin cuidado, ... y es muy bueno para mí que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, la unidad, por las buenas o por las malas, porque si hay diversidad entonces estaré confuso, no sabré muy bien lo que soy, lo que soy cuando digo que soy español ni tendré base para medir y establecer qué es mejor, qué es más respetable, y por lo tanto quién es mejor y quién es más respetable. Por supuesto el nacionalista, el facha, el racista, ... no son conscientes de que lo son, si lo fueran eso se acabaría, ... Y lo mismo ocurre también en Catalunya, si cambio español por catalán todo queda igual, ...



Soy catalán y quiero que todo el mundo sea catalán como yo, (o sea independentista, antiespañol, … no un catalán … de los malos, … ¿comprenden?, … todo queda igual), …