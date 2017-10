El 'efecto 1-O' se diluye: la UE y la acción de la Justicia minan al independentismo

¡No te vengas abajo Puigdemont, ahora no!Tienes que acabar lo empezado.Ya solo te queda declarar la independencia.Con un par. NO TINGUIS POR!



La has jiñado bien jiñada.Pensabas que la justicia te detendría antes de cometer el delito de rebelión.Así te convertías en un héroe,la gente saldría a la calle y corearía tu nombre.Pero eso no ha pasado.Ni pasará. A lo Don Tancredo has picado, boquerón!! Mariano está descojonado en su trinchera.Y tú,en tu callejón sin salida.Si no declaras la independencia, habrás estafado a tus adeptos (la CUP te pedirá cuentas),y si lo haces,solo te esperan de 15 a 20 añitos a la sombra.Ahora no hables de mediación.No te me vengas abajo,no hagas el caganer.



Tú, el lunes,o el martes,antes de ir al Parlament,ponte los casquitos y escuchas “Els Segadors”.¡Bien alto!No te los quites hasta que declares la independencia.Y ya se encargará la justicia de segarte la pelambrera.



Luego te quedan 15-20 añitos para mirar por los barrotes. ¡Puigdemont! Al final,hasta nos has hecho un favor a todos los españoles,y a los europeos:nos has unido. ¡Viva Puigdemont y la madre que lo parió!