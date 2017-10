Artur Mas asegura que Cataluña no está preparada para una "independencia real"

Para ser un Estado independiente hay cosas que "aún faltan"

Dice que existen discrepancias entre los líderes sobre la DUI

Artur Mas, expresidente de la Generalitat. Imagen: Reuters

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este viernes que Cataluña aún no está preparada "para la independencia real", en una entrevista con el diario británico Financial Times en un momento en el que varias grandes empresas han anunciado su marcha de Cataluña por la incertidumbre política. Sin embargo, tras el revuelo que ha creado el titular, el equipo de prensa del expresidente ha emitido un comunicado en el que matiza sus palabras.

Mas ha señalado que Cataluña se ha "ganado el derecho a ser en un Estado independiente" pero ha añadido que para serlo hay cosas que Cataluña "aún no tiene", apuntando a asuntos como el control del territorio, la recaudación de impuestos y el sistema judicial, según el diario. Así, ha admitido que Cataluña aún tiene que allanar el terreno para la "independencia real".

El 'expresident' también ha reconocido que entre los dirigentes catalanes hay debate sobre si este es el mejor momento para hacer una declaración unilateral de independencia, y ha destacado la necesidad de ser pragmáticos y tener en cuenta la previsible reacción negativa del Gobierno central.

"Nos hemos ganado el derecho a ser un Estado independiente. La cuestión es ahora cómo ejercemos ese derecho y aquí obviamente hay decisiones que tomar. Y estas decisiones deben tener un objetivo en mente: esto no va solo de proclamar la independencia, sino de convertirse de verdad en un país independiente", ha dicho.

El matiz de Mas

Tras la entrevista del Financial Times, Artur Mas ha emitido un comunicado, en el que va adjunto un audio de la entrevista, para matizar sus palabras. En el comunicado explican que Mas no ha dicho en ningún momento que Cataluña no esté preparada para un "referéndum real", sino que después de la independencia hay que tomar decisiones para ser un país independiente.

Mas ha dicho que el Financial Times había accedido a cambiar el titular de la entrevista para evitar una mala interpretación o manipulación de sus declaraciones, aunque finalmente no lo ha hecho.

La transcripción del audio dice exactamente los siguiente:

"Hemos hecho un referéndum en unas condiciones durísimas, con violencia por parte del estado español, y a pesar de ello ha votado más del 42% del censo. La combinación de ambas cosas nos legitima, como mínimo, para ganarnos el derecho de ser un país independiente. La gran pregunta ahora es cómo ejercemos este derecho. Y aquí hay decisiones que se deben tomar. El derecho nos lo hemos ganado, y la imagen internacional que queremos tener y que estamos dispuestos a hacer sacrificios, también nos la hemos ganado. Cuando la gente se enfrenta a la policía simplemente porque quiere votar y recibe golpes, esto es un sacrificio. Pero a partir de aquí hay que tomar decisiones. Yo creo que deben perseguir un objetivo, que no es sólo cómo se proclama la independencia, sino sobre todo como se ejerce en algún momento como un país independiente. Es decir, como se hace efectiva la independencia de Cataluña. Porque, al final, la independencia es un acto político, formal y simbólico. La cosa importante es que la declaración termine siendo el funcionamiento de un país realmente independiente".

