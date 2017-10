La Generalitat publica los resultados definitivos del 1-O: se abren 48 horas para declarar la independencia

Se engaña el que quiere. Un 43% es muy alto teniendo en cuenta la represión que ha habido para no votar y las llamadas a no votar.



Además, es iluso el que piensa que el resto votaría que no.



Si pensasen que iba a salir que no, no evitarían la votación, y hubiesen tenido una excusa buenísima para pararlo todo.