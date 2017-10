Puigdemont pide comparecer en el Parlament el martes a las 18:00 horas

La cosa empezó a mediados de los 80. El Honorable Pujol todavía parecía honorable pero ya llevaba un tiempo con la matraca nacionalista.



Yo trabajaba en un colegio público de extrarradio de Barcelona donde la mayoría de los maestros éramos de fuera de Cataluña. Eso era así en muchos colegios.Cada maestro impartía todas las asignaturas en español menos la clase de catalán que la daba un especialista.He de decir que más que clases de catalán parecían arengas en catalán. Para poner a los maestros al dia en catalán existia el llamado "reciclatge" que eran clases en algún centro oficial. Todavía eran voluntarias pero para optar a una plaza en los colegios más céntricos tenías que acreditar la formación en catalán.



Llevaba años sin que apareciera un inspector por mi clase. Cuando apareció por la puerta fue para decirme que habia que ir dando las clases en catalán. A partir de ahí empecé a sentirme un poco como un extranjero en mi propio país porque yo no me habia ido a enseñar a una escuela alemana o polaca, yo estaba en España. Así que me replanteé la situación y en consecuencia, participé en el concurso de traslados. En el curso siguiente ya estaba en un colegio de Madrid, donde, gracias a Diós, puedes dar clases en español.Aqui me encontré con bastantes maestros que conocía de Barcelona y que también se habían trasladado.



Me llegaban noticias de Cataluña por antiguos compañeros, como que después vino la "inmersió" que consistía en dar todas las clases en catalán, lo de vigilar que no se hablara español, lo de libros de historia con la historia cambiada...y también que las plazas que íbamos dejando los numerosos disidentes, se iban ocupando con militantes de corte separatista con el carnet en la boca.



Como se puede comprobar, los últimos acontecimientos no se han gestado de la noche a la mañana y no pueden extrañar a nadie.



Lo menos que se espera de un país es que tenga una educación unificada y no fábricas de independentistas por todos lados.