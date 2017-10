"No hay nada que negociar hasta que Puigdemont pare su golpe de Estado"

"El 1-O es más grave que el 23-F, ahora tienen apoyo en la calle"

"Detrás de Rajoy hay europeístas; de Puigdemont, la extrema derecha"

"Aquí no tiene que mediar nadie, la democracia española es adulta"

Es la cara y la voz del PP en el Parlamento Europeo, donde se mueve como pez en el agua, y es el artífice de muchas de las buenas noticias que recibe nuestro país desde la Unión Europea. La entrevista con Esteban González Pons se realiza nada más concluir el pleno de apoyo al Gobierno de España frente desafío independentista en Cataluña. Aunque se muestra preocupado y habla sin remilgos de que estamos ante "un intento de golpe de Estado" que hay que parar, e insiste en que "Puigdemont y sus secuaces han intentado secuestrar a la democracia española", mantiene un hilo de esperanza. Afirma que no se puede negociar nada con los golpistas y que, llegado el caso, Rajoy actuará con proporcionalidad y con el consenso de todos los partidos constitucionalistas.

Mantiene un registro poco habitual entre los dirigentes de la derecha española: tiene una amplia experiencia en cargos de responsabilidad política (desde consejero autonómico a diputado o senador) sin demasiados enemigos dentro de sus propias filas y es un magnífico comunicador capaz de enfrentarse "sin despeinarse" a cualquier debate televisivo por duro que sea. Tal vez en eso en su forma de ser y estar en política -campechana, clara y directa- está el secreto de su éxito, y por eso ha conseguido el respeto de sus adversarios ideológicos. "Los socialistas en el Parlamento Europeo se comportan como auténticos patriotas" sentencia. Es, en opinión de propios y ajenos, un maestro en el arte del parlamentarismo europeo lo que le sitúa siempre como una estrella ascendente.

¿Y ahora qué? ¿Cuál es la salida para Cataluña si el lunes hay una declaración unilateral de independencia?

Lo que hoy toca es intentar evitar que la situación se estropee todavía más con una declaración de independencia por parte de Puigdemont y hasta el lunes aún podemos esperar que entren en razón. A partir de ahí, si cometen ese error, que además es un delito, pondrán en una situación muy delicada a España y a la Unión Europea. Hay errores políticos que tienen un coste muy elevado para los ciudadanos, y éste es uno de ellos.

Se está planteando la aplicación del 155, y la pregunta es, ¿cuándo es el momento para hacerlo?

No soy quien tiene que tomar la decisión de qué artículos se han de activar, pero hay que cumplir la ley, y estoy seguro de que el Gobierno responderá con proporcionalidad a cualquier desafío que ponga por delante Puigdemont, y desde luego el desafío de declarar la independencia es el más grave de todos.

Llegado el caso, si se decide activar el 155, ¿se hará de forma consensuada PP, PSOE y Ciudadanos?

Todas las decisiones importantes hasta ahora se han tomado de la mano de los tres grandes partidos constitucionalistas, y debe ser así. No hay decisión relevante que no se tome con el consenso de PP, PSOE y Ciudadanos.

Según Alfonso Guerra en Cataluña hay un golpe de Estado, y no se puede negociar con golpistas, ¿es así?

Estamos ante un intento de golpe de Estado, y con aquellos que intentan romper la Constitución no se puede negociar. Creo que no debemos hablar de ninguna solución al conflicto catalán mientras el intento de golpe de Estado no esté superado y no esté abortado, y de momento no lo está.

Rajoy ya ha dicho que no hay negociación posible ¿la condición sine qua nom es que se retire la DUI?

Yo no hablaría de condición. Con quien ha cometido un delito no se puede negociar, al igual que con quien tiene un banco cerrado con rehenes dentro no se habla de cuánto dinero se puede llevar. Puigdemont y sus secuaces han intentado secuestrar a la democracia y la democracia española no puede negociar con ellos su liberación. Lo que espero es que cese en esa actitud lo antes posible, por el bien de Cataluña y de España.

Oiga, ¿la actuación policial del día del referéndum fue desproporcionada o ustedes perdieron la batalla de la imagen y la propaganda?

Como dijo el vicepresidente de la Comisión Europea en el Parlamento Europeo, la fuerza en política no es un instrumento, pero mantener el Estado de derecho a veces requiere un uso proporcional de la fuerza.

Pero, ¿ese pleno del Parlamento Europeo fue un claro aviso a Puigdemont de que Europa le da la espalda?

Este pleno fue muy significativo porque dejó claro que la Comisión respalda al Gobierno de España, a la Constitución española y a la integridad territorial de nuestro país. También sirvió para visualizar que detrás del Gobierno de España están el PP Europeo, el PSOE Europeo, el Partido Liberal Europeo, la Comisión Europea y el presidente del Parlamento Europeo, y detrás de Puigdemont se han puesto la extrema derecha de Le Pen, y la extrema izquierda de los excomunistas alemanes, Podemos e IU. Detrás del Gobierno de España y de nuestra democracia están los partidos europeístas y detrás de la posición de Puigdemont la extrema derecha y los antiguos comunistas.

¿Le ha llamado la atención que, precisamente, la extrema derecha europea haya sido la primera en salir a defender a Puigdemont y compañía?

No es extraño, porque Marine Le Pen y Nigel Farage están tan en contra de la Unión Europea como Puigdemont. Él sabe que de cumplirse su objetivo llevaría a Cataluña fuera de la Unión Europea y fuera del euro. Sabe que, si consigue su objetivo máximo, para viajar de Vinaroz a Alcanar hará falta pasaporte con visado, cambiar de moneda y pagar impuestos por cada uno de los bienes que llevemos encima. Hoy en día Puigdemont es un enemigo de la Unión Europea igual que lo es Nigel Farage o Marine Le Pen.

Vamos que, según usted, hay claros paralelismos entre Farage, Le Pen, y Puigdemont...

Puigdemont no está proponiendo otra cosa más que un Brexit a la catalana.

¿Lo de Cataluña, de producirse, sería una espita que pondría en peligro a toda la Unión Europea?

Por supuesto. Si se permitiera lo de Cataluña, cosa que no va a ocurrir, sería un precedente que están deseando que se produzca los independentistas flamencos, los escoceses, los del Tirol, las minorías húngaras en Rumanía, las rusas en las Repúblicas Bálticas, algunos extremistas de Baviera, los nuevos nazis de Alemania del Este, etc. Europa es un mosaico construido con mucha dificultad. Si aceptamos que por la fuerza de la calle puedan romperse los actuales Estados, en lugar de una Europa a 27 tendremos una nueva Europa de miniestados.

¿El fantasma de Yugoslavia planea sobre España o decir eso es exagerado?

España no es Yugoslavia. Ni lo fue ni lo será.

Oiga, ¿las instituciones europeas han estado a la altura con Cataluña o se han situado como siempre en la equidistancia?

Las instituciones europeas se ponen siempre a cierta distancia de los problemas nacionales. En el referéndum del Brexit, en el que la UE se jugaba su ser o no ser, las autoridades de Bruselas ni entraron. Si no entraron al Brexit, no van a entrar en el referéndum catalán que ni siquiera era un referéndum.

¿Los presidentes europeos han expresado su apoyo político a Rajoy?

Todos los presidentes del Gobierno de la Unión Europea apoyan a Mariano Rajoy, al igual que el Consejo y la Comisión.

Oiga, ¿estamos ante el 23-F de Felipe VI, como algunos lo han calificado?

Estamos ante un reto tan relevante como el 23-F. Creo que lo que nos está pasando ahora es más grave que el 23-F, porque en el 23-F los golpistas estaban solos, esta vez los golpistas tienen apoyo en la calle.

¿Por eso el Rey tuvo que mostrarse tan firme?

El Rey tuvo un discurso histórico, a la altura de la gravedad del momento por el que atraviesa España. Sirvió para recordar algunos valores fundamentales que en medio del barullo se habían olvidado. El Rey encendió la luz sobre la Constitución y puso sobre la mesa la importancia del Estado de derecho y de la unidad de España.

¿Cabría la posibilidad de que hubiera un mediador europeo, como algunos han pedido?

No cabe la posibilidad de que venga ningún mediador europeo porque España no es una república de un lejano continente. España es un país europeo, el segundo en extensión más grande de la UE, y una democracia consolidada, que tiene capacidad para resolver los problemas entre el Estado y sus regiones. Nadie entendería que hubiera un mediador entre Alemania y una región alemana o entre Francia y una provincia francesa. No tiene sentido que haya un mediador entre España y una Comunidad Autónoma española, y no lo va a haber.

Pues en el referéndum trajeron observadores internacionales, aunque fuera pagando...

Los observadores van siempre según unas reglas de derecho internacional y no los hubo. Lo que hubo fue unos señores que se prestaron al paripé de un referéndum donde las urnas llegaban llenas de votos, hubo personas que pudieron votar cuatro veces, y donde en algunas poblaciones con 500 habitantes tenían 1.500 votantes. O sea, la verdad es que fue un referéndum fake.

El líder de los socialistas europeos ha dicho que la DUI echaría más gasolina al fuego, ¿a usted le consta que haya coordinación entre ellos y Pedro Sánchez?

Me consta que hay coordinación absoluta entre los socialistas españoles y los socialistas en el Parlamento Europeo. Mi experiencia es que los socialistas en el Parlamento Europeo se comportan como verdaderos patriotas. No encuentro ninguna diferencia de actitud a la hora de defender a España entre un diputado socialista, uno de UPyD o Ciudadanos, o uno del PP.

Pues eso no ocurre con Podemos, que aprovechan la mínima para llamar fascista a Rajoy en Europa...

En el Parlamento Europeo, Podemos e Izquierda Unida van siempre contra los intereses de España. En el último pleno demostraron no sólo que quieren un proceso de independencia de Cataluña sino también que pretenden el derrocamiento de la Constitución del 78, de la actual democracia y de Felipe VI.

Usted ha dicho que el nacionalpopulismo es una plaga en Europa, ¿Puigdemont se ha contagiado?

El nacionalpopulismo es el mal que ha matado Europa en los últimos dos siglos de la historia, y Puigdemont está hecho de la misma pasta que los grandes nacionalpopulistas que ponen en jaque a otros grandes Estados europeos. Aquí en España no tenemos extrema derecha, aquí tenemos a Puigdemont.

De momento varias empresas catalanas han anunciado que se van a Madrid, y el Ibex ha sufrido caídas. ¿también quieren el suicido económico de Cataluña y de España en plena recuperación?

Todo lo que está ocurriendo perjudica a la economía de Cataluña, y también al resto de España. Los ciudadanos catalanes no tienen culpa de lo que está haciendo Puigdemont y no deberían verse perjudicados económicamente por la actitud de este irresponsable. Pero aún es más injusto que se vean perjudicados el resto de los españoles que ni siquiera votaron a Puigdemont o a sus socios. Piense en un empresario de Cádiz, o de Pontevedra o o de Castellón, qué culpa tienen ellos para acabar volviendo a la crisis cuando empezábamos a sacar la cabeza por culpa de Puigdemont.

¿Qué le parece que se haya imputado a Trapero por sedición y desobediencia?, ¿los Mossos se debían haberse plantado cuando se les impidió actuar?

La Justicia tiene sus plazos, y aunque es lenta, es implacable, y al final acaba depurando responsabilidades. Si Trapero o quien sea ha cometido un delito, tarde o temprano responderá por ello. En cuanto a la actitud de los Mossos durante esas 24 horas del referéndum, va a tener que ser explicada por sus responsables políticos y se sabrá la verdad como ya está ocurriendo.

Oiga, ¿hay riesgo de que en España se vuelva al ruido de sables?

No hay ningún riesgo de ruido de sables. Ni lo hay ni lo habrá. Esto es más grave que el 23-F, pero somos una democracia consolidada y todos cumplirán con su deber.

¿Que Rajoy convocara elecciones anticipadas solucionaría algo o un gobierno en funciones empeoraría las cosas?

Con la situación tan grave que vive España, que haya quien esté entretenido en este tipo de conjuraciones palaciegas me parece asombroso. Lo que ahora faltaba es tener un gobierno en funciones. La situación es muy grave y aprovechar este asunto para pequeñas miserias partidistas no lleva a ninguna parte.

Hombre, algunos apelan incluso a la mediación de la Iglesia...

Aquí nadie tiene que mediar, ni la Iglesia ni nadie. No hay nada por lo que mediar. Se tiene que aplicar y cumplir la ley. Cuando la ley esté restablecida tras este golpe de Estado los políticos seguirán haciendo política. No necesitamos mediadores, nuestra democracia es adulta.

Tal vez, pero aquí vimos algo tan kafkiano como a un cura oficiando la misa y con una urna al lado...

Alguien decía el otro día a modo de broma que ha sido desenterrar a Dalí y que Cataluña se vuelva surrealista. Sin comentarios.

