La división de los partidos separatistas pone en riesgo la declaración unilateral de independencia en Cataluña

En España ya no existe la mentira de que sóis víctimas del Estado .



Esa es la única salida que tenéis los ultranacionalistas para defender lo indefendible.



Lo que hay es millones de ciudadanos hasta los coj..n.s de imbéciles que piensan que son mejores que los demás.



Que salieran personas a votar el 1 de Octubre no era para pedir la independencia si no por los recortes brutales que todos sufrimos impuesto por la UE y de ahí la manipulación en la que habéis metido a muchos ciudadnos.



Si encima les prometéis que van a ser mas ricos(huida de empresas),buscáis el apoyo de la Iglesia(acaba de pronunciarse el Papa),la mediación de la UE(el único apoyo son los ultranacionalistas),apoyo internacional(Maduro e Irán).......



Seguid haciendo el ridículo que me seguiré partiendo el ojete.



!!!!!!JAJAJAJAJAJAJA!!!!!!!