El Constitucional suspende el pleno del Parlament del próximo lunes

En Cataluña no prospera una moción de censura gracias al PSC y Podemos .



En España no prospera una moción de censura gracias al PSOE y C´s ( Iceta ves el denominador común )



En el primer caso prosperaría porque hay gente del PdCat que no está por la independencia unilateral y en un caso extremo se abstendrían .



También está el hecho de que el gobierno no aplicará el 155 hasta que el parlament no apruebe la declaración de independencia , así que PSC la habeís liado buena.



Iceta ¿ piensas que no se entrará en el parlament ? , pues se entrará ¿ o no has visto las calles ?¿ y la actitud de los mossos ? así que PSC , gracias .



Ya puestos a estos de la declaración unilateral hay que dejar que se metan la ostia al completo , ahora tendremos un gran follón a las puertas del parlament y a los pobrecitos independentistas martires por no poder acceder al lugar que representa la soberanía del pueblo catalán.



Tontos , las calles hoy por hoy son de la CUP , estos no tienen nada que perder y ya han parado el país un día .Les habeís puesto en bandeja paralizarlo una semana como quería el Junqueras.



Gracias Iceta por demostrar una vez más la inutilidad del PSC / PSOE y la incompetencia general de la mediocre clase política .



Felicidades porque les has dado a los independentistas todo el fin de semana para preparar movilizaciones y ver como se puede asaltar el Parc de la Ciutadella , ¿ o piensas que por que está valladono se va a poder entrar ? .La última vez os pintaron y tiraron huevos y estaban poco organizados , ahora se masca una buena batalla campal .



Hombre y por último ¿ piensas que ahora harán caso al TC ? , lo malo de que seas un iluso y un torpe serán las consecuencias y ojalá me equivoque , pero pueden dejar lo del Domingo como una mera anécdota .



Si el Lunes hay un solo herido ten un poco de dignidad y tú y tu jefe presentar la dimisión ¿ serás capaz? , lo dudo .



Un saludo