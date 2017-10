Rajoy exige a Puigdemont que no haga la declaración de independencia para "evitar males mayores"

El presidente: "La mejor solución es la pronta vuelta a la legalidad"

"Haré lo que crea mejor para España y en el momento más oportuno"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante la entrevista. Foto: EFE

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha reclamado este jueves al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que suprima "a la mayor brevedad posible" su proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia- anunciada para dentro de "unos días- porque esa es "la mejor solución" y, además, "se evitarán males mayores".

"¿Tiene una solución? Sí, y la mejor es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores", ha dicho Rajoy en una entrevista en el Palacio de la Moncloa.

Una entrevista que se produce después de que Puigdemont insistiera anoche en que no va a renunciar a sus objetivos secesionistas, pese a reclamar también una mediación.

"La mejor solución, y creo que eso lo compartimos todos, es la vuelta a la legalidad, que es que todas aquellas personas y gobernantes que han decidido por su cuenta y riesgo liquidar la ley y situarse fuera de ella, vuelvan a la legalidad", ha dicho Rajoy.

Para el presidente del Gobierno, esa vuelta a la legalidad debe pasar también por "suprimir" el proyecto de hacer una declaración unilateral de independencia y por cumplir, "como hacen todos los ciudadanos", los preceptos legales.

"Eso es lo que puede evitar que se produzcan males mayores en el futuro y eso es lo que está pidiendo toda la sociedad, los editoriales de los medios, los empresarios, los sindicatos y millones de catalanes", ha considerado.

"Haré lo que crea mejor para España"

Rajoy también ha garantizado que, al igual que hizo para evitar el rescate por parte de la UE, ante la situación en Cataluña hará "lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno".

Se ha mostrado "absolutamente" convencido de que España puede volver a un escenario de normalidad, igual que ha superado situaciones muy difíciles en otros momentos.

Como ejemplo, ha recordado que cuando él llegó a la Presidencia del Gobierno, el país estaba al borde de la quiebra. "Todo el mundo decía que Europa iba a rescatar a España, que nos iban a colocar como a Grecia, vivíamos una situación de cinco años seguidos de crecimiento económico negativo; pero el pueblo español fue capaz de resolver esa situación", ha añadido.

El jefe del Gobierno ha recordado que en aquellos momentos mucha gente le decía lo que tenía que hacer y que debía pedir el rescate. "En aquel momento hice lo que creía que debía de hacer, y ahora, porque es mi obligación y porque para eso soy el presidente del Gobierno de España, haré lo que crea que deba de hacer, lo que crea que sea mejor para España y en el momento que me parezca más oportuno".

Y ha proseguido: "Escucharé a todos, pero la decisión me corresponde a mí. Sé que no es fácil, pero también me correspondió en su día tomar otra que tampoco lo era".

PUBLICIDAD