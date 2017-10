Aznar apremia a Rajoy a dejar la inacción o a convocar elecciones si no se ve capaz de frenar a Puigdemont

Llama al Gobierno a actuar "tal y como la nación necesita que lo haga"

"Su mayoría parlamentaria, suficiente para activar toda la potencia política"

FAES pide elecciones si el Gobierno "hubiera de reconocer su incapacidad"

José María Aznar. Foto: Efe

Inteligencia y eficacia pide la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) al Gobierno para acabar con el desafío soberanista planteado en Cataluña, encrudecido desde el domingo 1 de octubre y con la declaración unilateral de independencia (DUI) a punto de ser presentada, según el Govern catalán. La "magnitud de la amenaza" lleva a la fundación que preside José María Aznar a pedir a Mariano Rajoy que aplique todos los instrumentos que su fuerza parlamentaria le permite, sin excusa ni cautela; y si no puede, que convoque elecciones.

En un comunicado hecho público este jueves, FAES recuerda al Gobierno del PP que "su mayoría parlamentaria es suficiente para activar toda la potencia política prevista para la defensa de la Constitución. No se puede pretender hallar ahí excusa aceptable alguna para continuar en la inacción, ni ampararse en cálculos de oportunidad, eficacia o coste".

FAES llama al Gobierno a actuar "tal y como la nación necesita que lo haga", le anima a buscar apoyos y le pide que de no encontrarlos, no frene la exigencia del cumplimiento del mandato constitucional. Así, la fundación de Aznar considera -y pide- que si el Gobierno "no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España", en una clara petición de elecciones.

Los errores que explican el hoy

Sin mencionar el artículo 155 de la Constitución, la Fundación ya ha defendido esta herramienta con anterioridad y apostó por su aplicación gradual a través del artículo 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad, para emplear "todo el peso de la ley e impedir este desvarío", como señaló en un análisis firmado por el doctor en Economía José María Rotellar.

En el texto publicado hoy, FAES considera que se han cometido "errores de diagnóstico y de gobierno" que han estirado la situación hasta el momento actual y que no han movilizado a la masa que no está de acuerdo con el procés.

En la descripción del mapa actual, entiende FAES que también se han dado errores de opinión. "Ha habido una asombrosa falta de comprensión de las dinámicas nacionalistas [...] lo que explica por ejemplo, la convivencia de los antisistema de las CUP con la burguesía en otro tiempo catalanista y ahora en el PdCAT".

Horas después de hacerse público el comunicado, el PP salía en defensa del Gobierno. El coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maíllo, ha asegurado que no conviene actuar "en caliente sino con inteligencia y prudencia" pero también "firmeza".

El dirigente 'popular' ha subrayado que tanto Rajoy como su Ejecutivo son "plenamente conscientes" de la preocupación que existe en la sociedad. Ahora bien, ha querido dejar claro que Rajoy "está cumpliendo" con sus obligaciones institucionales, "no ahora, desde hace muchísimo tiempo" y, como muestra, ha enumerado algunas de las medidas que ha puesto en marcha en este sentido en los últimos años.

El Gobierno le pide unión

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporta, Iñigo Méndez de Vigo, ha afirmado rotundo que es "momento de esta unidos" detrás de Mariano Rajoy ante el desafío secesionista y ha recalcado que el Ejecutivo es el que tiene "la capacidad de apreciar mejor cuáles son los tiempos".

El ministro ha señalado que él lo que ha leído es un "artículo de una fundación" -en alusión a la FAES que dirige Aznar-, pero "no de una persona". "Creo que es momento de estar unidos detrás del Gobierno en defensa de la legalidad y en defensa de los intereses de todos los españoles", ha agregado.

