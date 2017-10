Europa, el Vaticano, Zapatero, el PNV, los abogados catalanes... ¿quién puede mediar entre Rajoy y Puigdemont?

Yo lo veo así.



Por un lado hay un grupo de personas en cataluña (no se si mayoria o no) que defiende un derecho a decidir.



Pero la gran mayoria de España no esta por la labor, y son mayoria democráticamente, por tanto el sistema en este caso no permite formilar la pregunta de independencia si o no.



Pero yo tengo una duda, si cataluña es una nación (que es lo que parece) entonces tendría un derecho inalianable a poder decidr como pueblo. Realmente existe eso?



De existir entonces el Estado español vulnera un derecho que esta por encima de la constitución, sino el estado Español está correcto.



Pero si existe ese derecho yo no procedería a proclamaciones alocadas yo intentaria defender ese derecho por las vias dialogantes al resto de mis compañeros, porque juntos hemos hecho el sistema y juntos hemos de modificarlo.