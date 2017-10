Puigdemont se enfrenta hasta a cinco delitos si declara la independencia

Sois todos unos ignorantes y unos retrógrados. No sois capaces de concebir un mundo distinto del que habéis heredado y no sabéis razonar fuera de lo que os dicta el gobierno a través de su telediario. ¿De verdad es tan malo que los pueblos sin estado hagan un referéndum para saber cua´ntos de sus ciudadanos quieren formar uno propio para organizar su nación? No sabéis aún que vivís en un estado plurinacional y que casi todos los estados del mundo lo son? Pocas veces los límites de un estado coinciden con el de su nación. Normalmente, las naciones están divididas en varios estados y otros estados contienen varias naciones. Los alemanes viven en Alemania, Austria, Suiza, Alsacia y Lorena (Francia), antes en los Sudetes (Checoslovaquia) y el Báltico (ahora Polonia y Rusia). Es lo normal.