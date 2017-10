Sáenz de Santamaría: "Pido a Puigdemont que respete a España"

Rajoy y Sorayita, de momento los catalanes parece que estan de buenas.



Espero que cuando finalice vuestro mandato cubierto de corrupción de la buena no nos dejes además con un terrorismo catalán que haga del vasco un mal chiste porque por lo que ví el otro día estos os tomaron el pelo de mala manera.Y hacia ahí vamos a base de porras, al final la gente deja de ponerte la otra mejilla.



Menos repartir leña y más cerebro:







- Habían urnas porque todo el mundo las vió. ¿ no decías que no habían ?



- habían papeletas ¿ no se habían incautado ?



-Habían hasta sobres



- El Puigdemont se rió en tu cara despistando al helicóptero de la guardia civil con el cambio de coche en el túnel.



- La gente votó aunque la cosieran a ostias. Hubo referendum y lo vió el mundo entero ¿ no decías que no lo iba a haber?. Ilegal pero lo hubo. Claro que un referendum declarado ilegal por un tribunal constitucional puesto a dedo por políticos ejem ejem, seamos honestos.



Increible una imagen en la que Sorayita está hablando con una periodista diciendo que no ha habido referendum y se oye de fondo: pués en la BBC hay imágenes de que se está votando. Vamos por favor....



- Para postre haces quedar cómo el culo a la policia que ha quedado a la altura de los grises franquistas.



- Ya sólo falta que metas en la carcel al Puigdemont y les des un Mártir.



Sotontos. Inútiles