Carles Puigdemont critica al Rey: cree que hizo suyas las políticas "catastróficas con Cataluña" de Rajoy

#15



Deberias dar gracias a Espana, porque te esta salvando de un estado totalitario organizado por una mafia de partidos que ha engañado a los independentistas(es mas no os ha engañado porque posiblemente no os dais cuenta, estáis completamente adoctrinados pero si que os han usado).



Donde crees que os llevaban cuando ningún país del mundo no os apoya (fijate los dictámenes de la UE), con huida de empresa(Naturhouse, Oryzon y lo que ha dicho Sabadell y Caixabank), con la economia destrozada (S&P o JPMorgan que tienen calificacion de credito basura), con una sociedad dividida, que no respeta los dictámenes de jueces, fuerzas de la autoridad y leyes, y posiblemente una sociedad donde los cuatro afines se reparten lo que quede de Cataluna.



La UE hoy ha aprobado un dictamen en el que dice basicamente que para garantizar la democracia hay que respetar la constitucion y puede que sea necesario el uso de la violencia para garantizar dicho cumplimiento.



Tu president esta asustado ha empezado a ver lo que le viene encima y reclama dialogo y mediadores internacionales. Pero lo que ha hecho estan gordo (un golpe de estado) que le dicen que es hora de aplicar la ley.



La intervencion de la comunidad es otra cosa que posiblemente se haga y empieze controlar la educacion en Cataluna , como las cuentas durante un tiempo y ya no te digo nada de tu amada TV3.



Os habeis pasado, habeis danado la convivencia enrte catalanes, entre catalanes y espanoles y habeis intentado un golpe de Estado.



Si tienes dos de dedos de frente por lo menos seras capaz de analizar tu solito la informacion que te he puesto de FUENTES EXTRANJERAS y llegar a conclusiones a donde os estaban(o quiza os estan todavia intentando llevar) llevando te aseguro que no era a un pais como Dinamarca, se parece mucho mas a una Venezuela de tipo nazi mas radical.



Por culpa de los nacionalismos y los independentistas os habeis vuelto una sociedad muy degradante.



Fijate como el resto de espanoles viven en concordia e intentando progresar dentro de Espana.