Colau pide un referéndum acordado: "Me he despertado triste pero no resignada... ni DUI ni 155"

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Foto: Efe

Ada Colau ha pedido este miércoles diálogo y un referéndum acordado, dos tres días después de la celebración del 1-O y unas horas más tarde del discurso de Rey ante la nación. "Me he despertado triste. Pero no resignada. Ni DUI ni 155", ha escrito la alcaldesa de Barcelona.

Lo ha hecho en un apunte en Twitter en referencia a una eventual declaración unilateral de independencia (DUI) -que según el president Puigdemont tendrá lugar en días- y al artículo de la Constitución, que autorizaría al Gobierno a tomar medidas como retirar competencias a la Generalitat.

"Necesitamos más diálogo y puentes que nunca. Mediación y un referéndum acordado" para abordar la situación política en Cataluña, ha defendido Colau.

