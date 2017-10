Guerra defiende enviar el Ejército a Cataluña si fuera necesario para frenar el "golpe de Estado"

Equipara al independentismo con un movimiento prefascista

"El PSOE debería retirar esa moción de reprobación a Santamaría"

A favor del 155, anima al PSOE a apoyarlo aunque el PP pueda solo

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra. Foto: Efe

El exvicepresidente del Gobierno y dirigente histórico del PSOE Alfonso Guerra ha vuelto a pronuncierse sobre el desafío catalán y la posición que a su entender tendrían que tomar los partidos constitucionalistas para frenarlo. Mostrando su desacuerdo con algunas posturas de los socialistas, ha defendido por ejemplo enviar al Ejército en Cataluña en caso de que la policía no fuera capaz de controlar la situación generada por un "movimiento prefascista" independentista que está intentando dar "un golpe de Estado".

En una entrevista en Onda Cero realizada este miércoles, ha recordado que en París lleva un año el Ejército en la calle por la amenaza terrorista y eso no hace que Francia deje de ser un país democrático.

Guerra ha saludado el mensaje que dirigió anoche el Rey a los españoles porque puso "el acento donde hay que ponerlo, en los golpistas", con los que cree que no se puede negociar.

El exvicepresidente del Gobierno ha cargado contra la posición de su partido ante la deriva independentista en Cataluña, al considerar que debe apoyar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, postura que defiende desde hace meses y que ya exigió al Gobierno en junio. Este lunes, al reunirse con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez comunicó al presidente del Gobierno que no veía "necesario" aplicar el citado artículo.

Guerra se pregunta qué clase de demócrata defiende la Constitución pero no su artículo 155, al que considera un "instrumento" de la democracia en defensa del Estado de Derecho y que pone al nivel otros "instrumentos" como los artículos 8 o 166.

No obstante, y quitando algo de carga al PSOE, ha reconocido que le parecería "fatal" que el Gobierno no aplicara el artículo 155 aprovechando que tiene "mayoría absoluta" en el Senado, por lo que no vale "mirar" al PSOE, ya que "no necesita a nadie". Pero, al margen de ello, "el PSOE tiene que votar a favor", ha insistido.

Un golpe de Estado en Cataluña

El exvicesecretario general del PSOE ha reconocido estar "muy preocupado, lo máximo" que puede estar un demócrata, cuando ve que en "Cataluña hay un golpe de Estado", lo que le lleva a señalar que "no hay sensibilidad ante este acontecimiento tan grave".

Guerra ha indicado en esa entrevista que lo de Cataluña es un "golpe de Estado" como pasó el 23 de febrero de 1981. Entonces, ha recordado, "todos" fueron a "grandes manifestaciones en contra", pero ahora se "ponen los ojos en la policía". "¿Pero qué es esto?".

En otro mensaje al PSOE, Guerra ha señalado que "reprobar a la vicepresidenta y no a los golpistas... hombre, algún 'papanata' dirá que estoy defendiendo a la vicepresidenta. No, estoy defendiendo a los diputados socialistas que tienen que poner el acento donde hay que ponerlo, en los golpistas, como hizo ayer el Rey, sin la menor concesión. Los demócratas tienen que intentar ganar esa batalla".

Para Guerra, "el Gobierno no acaba de tomar decisiones, el presidente no sabe tomar decisiones, no puede estar dejando pudrir las cosas", sino que hay que "evitarlas"; y animó a Mariano Rajoy a que comparezca en el Congreso antes de la semana que viene. "Y los otros tienen que ayudar y no desviar la atención a una carga policial ni hacia la vicepresidenta", ha añadido. "El PSOE, a mi juicio personal, debería retirar esa moción de reprobación, que la cambie por una reprobación a Puigdemont, a Junqueras, a Forcadell, eso es lo que tendría que hacer, y no distraer a la gente".

También ha abogado por la disolución de los Mossos porque no actuaron como correspondía señalando que hay que ser "hipócritas y tener cara" al ver que en Europa se preocupan por las cargas policiales y no porque hay una policía que "no cumple las órdenes de un juez, eso sí que es preocupante".

