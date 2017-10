Puigdemont anuncia que hablará a las 21:00 e insiste: Cataluña declarará la independencia "en cuestión de días"

No está mal la adrenalina que soltáis por aquí! Tengamos calma. Soy optimista y espero que se arregle. Que Catalunya se vaya no beneficia a nadie. Eso sí, el señor Borbón se me ha caído al suelo. Debería estar por encima de todos y promover el diálogo en vez de presentarse como alquien que ya no es el rey de los que votaron Sí en la butifarrada. Repito: soy optimista