Si la DUI es inevitable, la detención del 'president' Puigdemont también

¡Viva España!



¡VIVA El REY!



¡Viva la Guardia Civl!



¡Viva la Policía Nacional!



¡Viva el Ejército!



Nº 4 y 19 que eres el mismo. tendrás personalidad múltiple ya que también eres multinick. Seguro que has votado a favor del separatismo varias veces en esas cajas de plástico de los chinos de hay que el "escrutinio" inventado supere el 100% ni eso sabéis hacer bien. Puede que seas como esa muchacha que dijo que le habían roto los dedos y luego resultó no ser cierto o como el que tiró la silla contra un policía (hay imágenes) quizá de los que decís que sois pacíficos y sin embargo apredean, acosan, vilipendian, provocan e insultan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, demasiado comedidos estuvieron.



Te voy a aclarar varia cosas:



1º) No voto a VOX aunque quizá debería hacerlo dada la tibia respuesta del PP y el intolerable oportunismo del PSOE. Por lo menos me queda Ciudadanos.



2º) Las 271000 firmas de change.org las puedes ver tú mismo en



https://www.change.org/p/ministerio-del-interior-disoluci%C3%B3n-de-los-mossos



3º) Amo a mi país y quiero que siga unido. Juntos somos más fuertes que separados.



4º) Apoyo a la Policía y la Guardia Civil y el Ejército porque son los que nos "salvan el culo" de los terroristas y delincuentes.



No son los desalmados que pintan sino



que son los que acuden cuando hay catástrofes naturales: como terremotos o un incendio forestal hay tienes a la UME (ejército) ayudando.



5º) Acuérdate del atentado de Las Ramblas y piensa qué ocurrirá, cuando no tengas a España y sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para protegerte: seréis incapaces de defenderos sólo con los Mosos.



Pero entonces querréis la ayuda de los que ahora queréis echar a pedradas.



6º) Cataluña recibe más dinero del que aporta y eso está demostrado. Además tenéis una deuda que pagar con España y con Europa.



Sin el FLA no tenéis financiación



Además ¿quién va a querer prestar a quienes no quieren saldar su deduda?



7º) Dependéis de España para vender vuestros productos.



Un boicot más o menos largo os hunde en la miseria ¿Recuerdas cómo cambiásteis de opinión hace unos años simplemente con el boitcot del cava catalán?



Si dejamos de compraros vuestro paro se va al 30-40% en menos que canta un gallo.



8º) Tema Corrupción. Ya se ha visto que la hay en todas partes: mi opinión "quien la haya hecho que la pague" siendo los corruptos del partido que sea. Los Jueces tendrán que decidir.



Dicho esto olvidas al "no tan molt honorable" y su séquito "los misales" que reservaba "la madre superiora" en Andorra o el famoso "3 %percent".



No soy como tú que depende quien le robe le importa o no. Yo no se lo perdono a nadie.



9º) Como piensas que España ens roba haré como todo ciudadano de bien y evitaré los productos catalanes. De ahí el boicot a vuestros productos es para que no os sintáis mal.



10º) Das pena porque supongo que serás un adoctrinado al que le han contado una falsa historia.Como hacen con los niños es algunas escuelas catalanas.



Me recuerda sosperchosamente a lo que hacían los nazis y lo de poner a los menores como escudo humano a lo que hacen los radicales islamistas.



Dicho esto que tengas un buen día ¡Bon día! (hasta te lo digo en catalán para que estés más a gusto), recapacites y pienses que es mejor ser más(Europeo, Español y catalán) a ser menos (sólo catalán) y estar aislado del resto del mundo.



Me reitero:



¡Viva España!



¡VIVA El REY!



¡Viva la Guardia Civl!



¡Viva la Policía Nacional!



¡Viva el Ejército!