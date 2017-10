La Eurocámara condena el "referéndum ilegal" y pide diálogo y evitar la violencia en Cataluña

Por supuesto pero primero a la carcel con los que rompen la ley, despues ya se tratara de dialogar con los que vengan. Pero el dialogo no excusa a las personas de su responsabilidades legales.



Tranquilo que ellos no van a dialogar precisamente por esto van a declarar la DUI. Solo les queda la huida a la desesperada, intentaran mover a las masas pero cuando las masas se vean con la realidad de que estan yendo contra la legalidad y pueden ser multados, encerrados y perder sus vidas y que esos que les han empujado a esto no pueden hacer nada, me imagino no estoy seguro que entraran en razon si quieren vivir en paz y libertad. Solo unos pocos radicales se levantaran y si la violencia llega muy lejos se esta incluso preparando el ejercito.



De todo esto Cataluna va a salir hundida destrozada socialmente, hundida economicamente, con menos empresas y en donde se empezaran a forzar para corregir los errores que llevaron a esta gente a odiar tanto.