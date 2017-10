El Parlament celebrará el lunes el pleno que dará pie a Puigdemont para declarar la independencia de Cataluña

Cales Puigdemont estará preso.



La independencia dejadla para los cuentos.



Estáis logrando que la gente, que otrora os quería, ahora os odie.



Si fuera posible, yo mismo me independizaba de España, de mi comunidad y de mi ciudad.



Por qué no ? Al final, habría tantos estados como personas. Según vosotros, todo con mi derecho del mundo y legal.



Así, no pago a Hacienda, no pago impuestos de IBI, ni VTM. Nada de nada.