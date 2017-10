Las juventudes del PDeCAT envían a Iceta música de Queen para que siga bailando mientras Cataluña se marcha

También le mandan dos kilos de arroz para que 'siga haciendo paelladas'

El líder del PSC, Miquel Iceta. Foto: EFE

Las juventudes del PDeCAT (JNC) han enviado dos kilos de arroz y un CD de Queen al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, para que "pueda seguir comiendo paella y bailando mientras Cataluña alcanza su libertad". Iceta: "Rajoy no ordena las detenciones en Cataluña, decir eso es engañar".

"No queremos que se quede sin arroz ni música para seguir cocinando paellas e ignorando al pueblo catalán durante la construcción de un nuevo Estado", destacan en un comunicado: Iceta suele bailar con la canción 'Don't stop me now' de Queen en sus mítines, y a principios de agosto bromeó con que haría una paella si el 1 de octubre hacía buen tiempo.

Las juventudes del PDeCAT añaden que Iceta podrá tener "la despensa con provisiones" para asistir a las movilizaciones del 'Paro de país' que se ha convocado este martes en Cataluña.

