La Fiscalía pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para Pedro Antonio Sánchez

¿De cuanta pasta hablamos?.



¿Devolverá algo?.



¿Se le premiara con unas vacaciones pagadas en los hoteles del estado o se le llevara a trabajos forzados?.



Con tanto estado de derecho y presunción de inocencia han esquilmado el país y pasean sus getas como santos varones.



Aprendida la lección ya sé que tengo que hacer para vivir de put* madre. No me acuerdo, no me consta, yo no estaba allí, la culpa es de otros, yo solo lo hago por los ciudadanos salvo alguna cosa, y una retahíla de mentiras que el estado de derecho se traga por orden y gracia al ordenamiento jurídico.