El acoso independentista a policías y guardias civiles desplegados por el 1-O abre otro frente en el conflicto catalán

Carta que acabo de dejar en el vestíbulo de una comunidad de propietarios, por debajo de la puerta de entrada al edificio:



El martes, 26 de septiembre del 2017, a las 10:18 h de la mañana, una señora, que tiene colgada una bandera "estelada" en la barandilla de su terraza, sacudió alegremente una zapatilla hacia la vía pública. En ese momento, yo pasaba por delante del número (...) de la calle (...), chaflán con calle (...). Es decir, frente a esta comunidad de propietarios. Sobre mi cabello, cayó gran cantidad de granitos de tierra o arena. A no ser de que fueran polvos “Peusek”. Nunca sabré lo que era exactamente. Me acababa de duchar y tuve que regresar a casa para ducharme de nuevo. Esta señora no sé si es propietaria, inquilina, okupa o empleada de hogar. Lo cierto es que todavía no sé si dicha señora vive en el 1.º 1.ª, o bien en el 1.º 2.ª. Es el piso de la bandera “estelada”. Esta tarde iré a poner dos denuncias ante la Guardia Civil: una para el piso 1.º 1.ª y otra para el piso 1.º 2.ª. Si acaso, cuando les llegue la citación judicial, ya se pondrán de acuerdo en quién es la persona culpable. Yo, en casa, si tengo una zapatilla llena de granitos de tierra o arena, la sacudo siempre en una papelera. Todo el mundo tiene en casa una papelera en una habitación o en la cocina. Además, para limpiar alfombras, hay un aparato que se llama aspirador o aspiradora. Va muy bien. Hay gentuza que prefiere sacudir el polvo de sus alfombras por una ventana, una terraza o un balcón. Les importa una mierda que la porquería caiga sobre las cabezas de los transeúntes. Espero que la señora culpable no se atreva nunca más a sacudir zapatillas o alfombras. Muchas gracias.



(Por supuesto, no voy a perder el tiempo en denunciar por esta chorrada. Es una pantomima. Los hechos son reales. Me tuve que volver a duchar. "Catalufa" tenía que ser. La venganza es un plato que debe servirse siempre frío).