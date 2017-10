Una concejal del PP en Girona deja el partido por la "brutalidad" de la policía el 1-O

Vanessa Mányik, edil en el Ayuntamiento de Palamós

Cargas policiales en Cataluña por el 1-O. Foto: EFE

La concejal del PP en el Ayuntamiento de Palamós (Girona), Vanessa Mányik, ha dejado el partido ante una profunda decepción y desacuerdo por la "brutalidad" de las cargas policiales para impedir el referéndum.

En una entrevista a Ràdio Palamós, Mányik ha indicado que las últimas semanas ha estado "en profundo desacuerdo por las actuaciones del Gobierno central".

Ha afirmado que no se ve "con ánimo de dar la cara" por un partido que ya no la representa, por lo que pasará a ser concejal no adscrita al querer mantener su compromiso con el municipio.

