Malestar en el PP por la mala gestión en el 1-O del Gobierno

Los españoles, proponemos a nuestros dirigentes y partidos políticos, una reestructuración de la Constitución, pero no para hacer pequeños cambios en este artículo y en aquel otro, proponemos un cambio en profundidad para SUPRIMIR de la Constitución Española, el Capítulo tercero, que trata de las Comunidades Autónomas (CC.AA); ello conlleva aparejado la eliminación de los gobiernos autónomos, de sus parlamentos y de todas las instituciones que giran alrededor de ellas.



Al eliminar de la Constitución el capítulo que versa sobre las CC.AA, permite al Estado Español recuperar TODAS las competencias transferidas en su día y hacer un Estado mucho más fuerte de lo que ahora es.



De esta manera el Senado cobra mayor relevancia al pasar a ser, de verdad, la Cámara Territorial, donde se traten los distintos problemas que tengan las “Regiones” que conforman España y se busquen soluciones, como las distintas partidas presupuestarias de los PGE a las Regiones.



Al suprimir las CC.AA, todas las regiones pasan a ser iguales ante la Ley, sin que prevalezca la inmersión lingüística, donde los libros de texto de nuestros hijos estén supervisados por las Reales Academias Españolas de la Lengua, de Historia, etc y así se dé una visión clara precisa y objetiva de nuestras profundas raíces, donde se estudie primero en español-castellano y después en inglés (u otra) y en la lengua propia de la Región correspondiente.



La Sanidad sea la misma en cualquier rincón de España



La seguridad ciudadana, pase a competencia de las FCSE, y las actuales Policías Autonómicas (Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policía Foral, Cuerpo General de la Policía Canaria, etc. , adquieran las competencias en temas no relacionados con seguridad ciudadana, antiterrorismo, desactivación de explosivos, etc. como custodia de edificios oficiales, control de la pesca y caza, protección ecológica y del medio ambiente, antidrogas, seguridad vial, etc., reduciendo sus actuales efectivos a los mínimos indispensables.