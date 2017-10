Interior asegura que 431 policías y guardias civiles resultaron heridos en el dispositivo por el 1-O

JAJAJA... ayer eran 39. Ahora més de 400. Qué han hecho esta noche? Pues pegarse entre ellos. Estaban tan rabiosos que no pudieron evitarlo. No me extrañaría que recibieran un bonus del Ministerio para poder ofrecer más "víctimas". Supongo que acabar con la muñeca rota de tanto pegar no es culpa de los que fueron agredidos, no? Ayer España quedó bien retratada. Nosotros votamos.