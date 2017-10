Colau asegura que han recabado testimonios de agresiones sexuales por parte de la Policía durante el 1-O

Que se puede esperar de fuerzas invasoras de represión. Máxime cuando van en grupos a los que tienen apilados en perreras flotantes.



Esos hechos ya ocurrieron en este país e implicaban a marroquíes con derecho de pernada y abusos, no hace ni un siglo.



No se fíen de los perros uniformados que no pueden pasar el mínimo examen psicológico por las patologías que tienen heredadas o adquiridas.



Lo peor es que cambia lo que cambie, los perros seguirán siendo los mismos ya que los adiestran para eso y cobran sus sueldos de los tontos que los alimentamos.