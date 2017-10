Puigdemont anuncia la proclamación de independencia para esta misma semana

Sr.Puigdemont, Yo en su lugar no cantaría victoria ni mucho menos. Con un gobierno menos inútil que el que tenemos la desgracia de tener, ustedes ya llevarían meses en la cárcel, pero supongo que todo se andará.



Lo que no entiendo es que se pueda acabar en prisión por chistes sobre Carrero Blanco y luego ustedes estén en la calle y con sueldo vitalicio a cuenta de los



españoles y catalanes.



Pero supongo que aunque el problema tenga difícil solución, lo que si tengo claro es que esta no pasa ni por ustedes ni por el PP. Una vez expulsados ambos, la solución llegará. Estoy seguro.



La inteligencia sirve para algo, ya lo verán.



Aunque me temo que ustedes y los otros no demuestran tener ninguna.