La Generalitat eleva los heridos y contusionados a 893 en las cargas policiales

Celebrar un Referendum en España no es delito, según nuestro ordenamiento jurídico, pero sí puede ser ilegal.



En éste caso era ilegal según el Gobierno Español. (según el ordenamiento jurídico Español, y discutiríamos horas según leyes internacionales.)



Si es ilegal, sus resultados no son válidos, y podemos encausar a los que gasten dinero público en ello,..



Si no es válido, ¿hacía falta tanto gasto y fuerza bruta para evitarlo?



CREO QUE ALGO NO CUADRA