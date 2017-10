La Fiscalía actuará contra los Mossos por su pasividad ante la celebración del referéndum

Por sorprendente que parezca, el coste del cuerpo de Mossos d’Esquadra se carga directamente al presupuesto del Ministerio del Interior español. La Generalitat no puede incluir los sueldos del cuerpo en sus presupuestos, aunque debe gestionar los pagos: Papá Estado da el dinero a Mamá Generalitat para que lo administre. Se aplica aquí el artículo 149.1.29 de la Constitución: el Estado tiene competencia exclusiva en materia de seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma establecida por los estatutos.



¿Y cuánto nos cuesta cada mozo? Pues 40.000 euros/agente cada año. Un comisario autonómico cobra entre 80.000 y 90.000 euros/año. Multiplíquese esta cantidad por 18.000 mozos y resulta que el Estado español se ahorraría €720 millones con la independencia de Cataluña. A lo que habría que añadir lo que deberíamos pagar los catalanes por sostener nuestro “ejercitillo”. En definitiva, un dineral que Estado español destina directamente a los gastos de la Generalitat y que no aparece en las balanzas fiscales. Evidentemente, la decisión nacionalista de tener un “cuerpo policial propio” no sale mucho más cara que lo que nos costaba la Policía Nacional. Pero todo sea por dotarnos de “estructures de nació”.