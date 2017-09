"Puigdemont sabe que en Navidad no habrá República Catalana"

Jordi Sevilla

Lejos de la disciplina de partido, Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de Zapatero, analiza la situación de Cataluña y el papel del PSOE en el conflicto independentista con mesura, pero convencido del respeto a las normas que dotaron a España de un periodo inédito de estabilidad. "Cataluña seguirá en España dentro de la Constitución", expresa con contundencia.

Consciente de la trascendencia del desafío secesionista, Sevilla admite que esta cuestión generará incertidumbre tanto política como económica en torno a España, y aunque asegura que existe un terreno por recorrer en busca de la solución, que incluirá "la negociación de cuestiones que afecten a todo el país", el exministro es contundente al afirmar que "en Navidad no habrá una República Catalana, y eso lo sabe todo el mundo y Carles Puigdemont".

Precisamente sobre la solución al proceso impulsado por el Govern, Sevilla pone dos condiciones indispensables: "Se tiene que renunciar al independentismo" y "se tiene que renunciar al solo uso de la ley", añadiendo que es la política la que debe hacer leyes. Así, al tiempo que defiende "las imperfecciones" de una Constitución que "nos ha permitido sobrevivir 40 años", reconoce que es susceptible de ser modificada. "Yo estuve en un Gobierno que propuso cuatro reformas que no salieron adelante por falta de mayoría", recuerda Jordi Sevilla, afirmando que no tiene miedo de "reabrir el debate de la Constitución", pero sí le asusta que se haga "en un clima de confrontación".

En otro plano, este economista de profesión y actual vicepresidente de Contexto Económico de Llorente y Cuenca, asegura estar sorprendido por la etiqueta de "equidistante" que se ha puesto a los socialistas durante el transcurso de los acontecimientos. "No creo que el PSOE esté siendo equidistante. Los alcaldes socialistas están siendo presionados, y están con el Gobierno en la defensa del Estado de Derecho", señala.

No en vano, Sevilla asegura que "después del 1-O el PSOE puede ser la llave para que se inicie la negociación". A pesar de ello, indica que según su percepción, "el partido no está actuando en Cataluña con la vista puesta en las elecciones" y en un posible rédito consecuencia del desgaste de la férrea posición del PP. De hecho, descarta de entrada una moción de censura al Gobierno que permitiese facilitar la interlocución entre Madrid y Barcelona. "No se contempla ese escenario", sentencia.

En este sentido, el exministro explica que "la pieza fundamental de ese puzzle es el PSOE, y veo a la dirección de Pedro Sánchez muy alineada con el Gobierno en este tema, por lo que no veo tentación de cambio". No obstante, Sevilla ve una alta posibilidad de un adelanto de las generales para finales de 2018.

