Las apuestas dicen que un 82% respaldará la independencia

El 'referéndum' de Cataluña copa la prensa extranjera

Puigdemont, en el acto de cierre de campaña del referéndum. Imagen: EFE

El referéndum catalán del próximo domingo ha cobrado protagonismo en la prensa internacional. Durante la últimas horas, los titulares sobre España y Cataluña exhibían las fuertes tensiones de cara al domingo.

"Catatónicos sobre la Independencia Catalana" titulaba Bloomberg al hablar de cómo los principales corredores de apuestas, según datos recopilados por BetData, señalan que el 82 por ciento de los votantes respaldarían la independencia.

Por su parte, el USA Today, uno de los rotativos con mayor tirada a este lado del Atlántico mantuvo una conversación telefónica con Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, donde éste dejó claro que si acababa en la cárcel sería por sus creencias políticas. "Esto dejaría a la democracia española en una posición muy debilitada", señaló.

En la CNN, la presentadora Christiane Amanpour entrevistó a Raul Romeva, quien señaló que el desafío catalanista "no es sobre la independencia de Cataluña" sino "básicamente sobre cómo los catalanes deciden su futuro". Amanpour también habló con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, quien fue claro al señalar que "no queremos que una parte decida por el todo". Además insistió en que "no habrá un referéndum" y que el Gobierno catalán debía acabar con esta "farsa".

El New York Times publicó un perfil de Puigdemont bajo el titular de un líder "accidental" de "convicción inquebrantable" mientras el Washington Post destacó cómo "el callejón sin salida sobre el voto catalán" mantenía al país "en suspense".

Puigdemont concedió una oleada de entrevistas a distintas publicaciones internacionales, donde en el británico The Telegraph acusó a Europa de "apoyar a España como un zombi". Sin embargo, durante una entrevista con Caroline de Camaret en France 24 reconoció que "la puerta está abierta para el diálogo con Madrid" aunque insistió en que el referéndum no se cancelará. En el semanario alemán Der Spiegel, el presidente de la Generalitat defendió "el derecho" de los catalanes a expresar su opinión.

PUBLICIDAD