Los constitucionalistas verían bien unas autonómicas

constitucionalistas que hace 20 años dejasteis la educacion en manos de estos traidores y de ¿verdad pensabais que iban a educar a las nuevas generaciones en el amor a España y el verdadero conocimiento de la historia?¿o desde sus TV autonomicas a las que destinan millones de euros todos los años. No me lo creo, esto se denunciaba hace años, siempre cediendo al chantaje nazionalista. Suepension de la autonomia por una temporada y solo quiza de otros 20 años un referemdun quizas podria tener lugar. Pero para el 2022 parece que queiren colonizar marte, podriamos hacer un referendum para a ver si la gente vota SI o NO en enviar alli a todos los independentistas que no se sientan comodos en España. Por el derecho a decidir de todos los Españoles a ver que tal les sienta.